В Казахстане стартует масштабная модернизация электростанций и котлов

В мероприятии приняли участие руководители АО «KEGOC», «QazaqGaz Aimaq», НК «КТЖ», «Самрук-Энерго», ТОО «Казахстанский коммунальные системы», «ЦАЭК», «Евразийская группа», а также представители местных исполнительных органов и энергопредприятий регионов.
По итогам 2025 года отопительный сезон в Казахстане прошёл в штатном режиме: количество технологических нарушений на электростанциях снизилось на 8%, факты несоблюдения температурного графика минимизированы.
Председатель Комитета Ержан Ертаев отметил, что принимаемые меры дают положительные результаты, однако в отдельных регионах остаются системные вопросы, требующие оперативного решения.
В 2026 году на электростанциях страны запланированы капитальные ремонты 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На сегодняшний день работы уже начаты на энергоблоке № 5 Аксуской электростанции, котлах № 7 ТЭЦ-2 МАЭК в Актау, № 6 Петропавловской ТЭЦ, № 11 Жезказганской ТЭЦ и № 2 Атырауской ТЭЦ, а также на турбинах № 4 Степногорской ТЭЦ и № 6.6 ТШО в Атырауской области (турбина полностью отремонтирована).
Особое внимание уделено регионам с высоким уровнем износа оборудования, модернизации энергетической инфраструктуры и готовности к паводковому периоду. Руководителям энергопредприятий поручено обеспечить качественное и своевременное проведение ремонтной кампании, усилить контроль за оперативным реагированием на технологические нарушения и принять меры для стабильного прохождения отопительного сезона.
Системный подход к ремонту и модернизации электростанций и котлов направлен на повышение надежности энергоснабжения и минимизацию рисков отключений для населения и предприятий страны.