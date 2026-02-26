В Казахстане стартует масштабная модернизация электростанций и котлов

В 2026 году на электростанциях страны запланированы капитальные ремонты 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На сегодняшний день работы уже начаты на энергоблоке № 5 Аксуской электростанции, котлах № 7 ТЭЦ-2 МАЭК в Актау, № 6 Петропавловской ТЭЦ, № 11 Жезказганской ТЭЦ и № 2 Атырауской ТЭЦ, а также на турбинах № 4 Степногорской ТЭЦ и № 6.6 ТШО в Атырауской области (турбина полностью отремонтирована).