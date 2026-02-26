Цифровое небо Казахстана: как технологии превращают страну в транзитный авиационный хаб

«Казахстан активно развивает свой транзитный потенциал, и в этом контексте эффективное цифровое управление становится ключевым фактором роста. Современные цифровые платформы позволяют повышать пропускную способность авиационной системы без постоянного расширения физической инфраструктуры, заранее выявлять операционные риски и снижать нагрузку на аэропорты. В результате повышается предсказуемость процессов и качество управления, что укрепляет доверие пассажиров, авиакомпаний и регуляторов, и формирует устойчивую основу для дальнейшего развития транзитного трафика», — отмечает Марина Звягина, вице-президент SITA по Восточной Европе, СНГ и странам Балтии.