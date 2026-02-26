«Жамбыл су» оштрафован, тарифы снижены на 30%

В связи с этим департамент утвердил временно компенсирующий тариф. Со 1 апреля 2026 года среднеотпускной тариф снизится с 40,49 тенге до 28,01 тенге (на 30,8%). С 1 сентября 2026 года тариф уменьшится с 48,68 тенге до 36,20 тенге (на 25,6%). Изменения действуют на период до 1 апреля 2027 года.