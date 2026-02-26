СМИ: Япония может поставить Украине оружие после снятия ограничений на экспорт

В среду правящая Либерально-демократическая партия Японии одобрила проект рекомендаций, которые призваны снять запрет на экспортные поставки летального оружия. Сейчас Токио может поставлять на экспорт только пять категорий несмертельного оборудования, включая спасательное и транспортное. В проекте предлагается расширить эти категории, включив в них виды вооружений и оборудования, обладающие смертоносными свойствами, поясняет японская телевещательная компания NHK World.
В проекте говорится, что получателями станут страны, подписавшие соглашение с Японией о передаче оборонного оборудования и технологий.
Новостное агентство Kyodo считает, что этот проект обеспечивает Токио возможность поставлять летальное оружие на Украину. Для этого, по мнению агентства, Токио и Киеву будет достаточно заключить договор о поставках вооружений и технологий и провести решение через Совет безопасности, поскольку Украина не считается «объектом мер по поддержанию мира ООН» (зона вооруженных конфликтов или нестабильности, где существует угроза международной безопасности. — Прим. ред.).
Газета Yomiuri Shimbun сообщает, что Киев заинтересован в приобретении японских систем ПВО, о чем в последние дни заявили несколько высокопоставленных украинских чиновников.
В свою очередь, посол Украины в Японии Юрий Лутовинов особо выделил ЗРК Patriot Advance Capability-3 (PAC-3) в качестве оружия, которое Киев рассчитывает получить от Токио. Как уточняет издание, Япония сейчас является единственной страной, которая производит эти ракеты по лицензии.