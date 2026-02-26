СМИ: Япония может поставить Украине оружие после снятия ограничений на экспорт

Новостное агентство Kyodo считает, что этот проект обеспечивает Токио возможность поставлять летальное оружие на Украину. Для этого, по мнению агентства, Токио и Киеву будет достаточно заключить договор о поставках вооружений и технологий и провести решение через Совет безопасности, поскольку Украина не считается «объектом мер по поддержанию мира ООН» (зона вооруженных конфликтов или нестабильности, где существует угроза международной безопасности. — Прим. ред.).