СМИ: Япония может поставить Украине оружие после снятия ограничений на экспорт

Япония намерена расширить экспорт вооружений, после чего сможет поставлять летальное оружие Киеву, предполагают японские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В среду правящая Либерально-демократическая партия Японии одобрила проект рекомендаций, которые призваны снять запрет на экспортные поставки летального оружия. Сейчас Токио может поставлять на экспорт только пять категорий несмертельного оборудования, включая спасательное и транспортное. В проекте предлагается расширить эти категории, включив в них виды вооружений и оборудования, обладающие смертоносными свойствами, поясняет японская телевещательная компания NHK World.

В проекте говорится, что получателями станут страны, подписавшие соглашение с Японией о передаче оборонного оборудования и технологий.

В нем добавляется, что страны, участвующие в боевых действиях, например Украина, будут включены в список получателей, только если возникнут особые обстоятельства, уточняет NHK.

Новостное агентство Kyodo считает, что этот проект обеспечивает Токио возможность поставлять летальное оружие на Украину. Для этого, по мнению агентства, Токио и Киеву будет достаточно заключить договор о поставках вооружений и технологий и провести решение через Совет безопасности, поскольку Украина не считается «объектом мер по поддержанию мира ООН» (зона вооруженных конфликтов или нестабильности, где существует угроза международной безопасности. — Прим. ред.).

Газета Yomiuri Shimbun сообщает, что Киев заинтересован в приобретении японских систем ПВО, о чем в последние дни заявили несколько высокопоставленных украинских чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что в обмен на японские системы ПВО Киев открыт для обмена технологиями и боевым опытом с Токио, например военно-морскими беспилотниками.

В свою очередь, посол Украины в Японии Юрий Лутовинов особо выделил ЗРК Patriot Advance Capability-3 (PAC-3) в качестве оружия, которое Киев рассчитывает получить от Токио. Как уточняет издание, Япония сейчас является единственной страной, которая производит эти ракеты по лицензии.

