Минсельхозпрод объявил о надбавках белорусам за сданную сельхозпродукцию

При этом предприниматели будут предоставлять в управления сельхозпрода местных райисполкомов расчет сумм средств республиканского бюджета для выплаты населению надбавок. Расчет будет составляться на основании первичных учетных документов каждый месяц. Затем райисполкомы в установленный срок на основании данных расчетов будут составлять справку о суммах средств республиканского бюджета для выплат населению надбавок. Потом документы будут сводить облисполкомы, которые итоговые отчеты отправят в Минсельхозпрод. И уже министерство установит плановые бюджетные ассигнования райсельхозпродам и облсельхозпродам на суммы из бюджета на надбавки. Деньги будут направляться на расчетные счета юрлиц и ИП.