Минсельхозпрод объявил о надбавках белорусам за сданную сельхозпродукцию

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия решили, как белорусам будут выплачиваться надбавки к ценам на сданную сельхозпродукцию. Порядок определяет постановление Минсельхозпрода (№ 11 от 29 января 2026-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Документ установил порядок выплаты надбавок к закупочным ценам на сельхозпродукцию, которая закупается у физлиц. Надбавки населению будут выплачиваться юрлицами-закупщиками. Основанием для выплаты надбавок будут договора или иные документы, подтверждающие факт закупки. Также надбавки будут выплачиваться и юрлицами или ИП, которые в качестве посредников закупают сельхозпродукцию у граждан, а затем поставляют ее организациям, которые перерабатывают сельхозпродукцию.
При этом предприниматели будут предоставлять в управления сельхозпрода местных райисполкомов расчет сумм средств республиканского бюджета для выплаты населению надбавок. Расчет будет составляться на основании первичных учетных документов каждый месяц. Затем райисполкомы в установленный срок на основании данных расчетов будут составлять справку о суммах средств республиканского бюджета для выплат населению надбавок. Потом документы будут сводить облисполкомы, которые итоговые отчеты отправят в Минсельхозпрод. И уже министерство установит плановые бюджетные ассигнования райсельхозпродам и облсельхозпродам на суммы из бюджета на надбавки. Деньги будут направляться на расчетные счета юрлиц и ИП.
Людям надбавки будут выплачивать не позднее 10 банковских дней со дня поступления средств из бюджета.
Напомним, ранее стало известно, что белорусы могут получить штрафы до 2250 рублей за продажу излишков овощей.
А еще Белгидромет предупредил о росте уровня воды в нескольких реках до 50 см в сутки: «Вскрылись притоки Немана и Сожа, рост уровня воды до 50 см в сутки».
Тем временем «Белтехосмотр» сказал, как белорусам пройти ТО в марте со скидкой 20%.