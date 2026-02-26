7 миллионов туристов ежегодно и оборот в 100 млрд: о чем говорили на отчетном заседании Казгордумы

В столице Татарстана прошло отчетное заседание Казанской городской Думы пятого созыва. В нем принял участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Мэр Казани Ильсур Метшин представил доклад об итогах социально-экономического развития столицы Татарстана за 2025 год, а также обозначил задачи на 2026 год. Он сообщил, что доходы городской казны в 2025 году достигли 62,3 млрд рублей, показав прирост в 7,2% по сравнению с предыдущим годом. Налоговые и неналоговые сборы составили 38 млрд рублей, увеличившись на 14,2%. Расходы возросли до 64,3 млрд рублей, превысив показатель 2024 года почти на 19%. Значительная часть бюджета, более 48 млрд рублей (около 75%), была направлена на развитие социальной и культурной сфер. Основным источником наполнения бюджета остаются налоговые поступления, составившие 51,5% всех доходов, или 32,1 млрд рублей. Лидирующие позиции заняли налог на доходы физических лиц, упрощенная система налогообложения и земельный налог.
Уровень безработицы — рекордно низкий.
Объем валового территориального продукта (ВТП) Казани в 2025 году оценивается в 1,9 трлн рублей. Стоимость отгруженных товаров собственного производства достигла 926,2 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Индекс промышленного производства составил 103,6%.
Уровень безработицы в столице РТ остается рекордно низким — 0,19%. При этом город испытывает дефицит кадров, предлагая около 12 тысяч вакансий, что означает десять предложений на каждого соискателя.
Глава города анонсировал амбициозные планы по развитию туризма: к 2030 году Казань намерена принимать 7 миллионов туристов ежегодно, прогнозируя совокупный оборот отрасли в 100 млрд рублей. В 2025 году Казань уже посетили 5,1 миллиона человек, опередив прогнозы, заложенные в Стратегию развития до 2030 года.
В прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены три общественных пространства, включая второй этап инклюзивного бульвара по ул. Серова, территорию вокруг Чайковых озер и сквер «Зилант». Еще пять зон получили новое оформление благодаря средствам республиканского бюджета и внебюджетным источникам, включая детскую площадку возле театра им. Г. Камала, территорию у Храма-памятника павшим воинам, мемориальный камень в Парке Победы, обновленный сквер «Молодежный» с памятником Фатыху Кариму и бюст генерала Махмута Гареева. В 2026 году планируется благоустройство еще четырех общественных пространств в столице Татарстана.
Очистка крыш, безопасность в школах и жалобы казанцев на медучреждения.
Из-за интенсивных снегопадов в Казани возникли нарекания к работе коммунальных служб. Раис Республики Рустам Минниханов озвучил эту проблему на отчетной сессии Казгордумы. Он отметил при этом оперативность и качество проделанной работы по ликвидации последствий. По его словам, городские службы успешно справились с возникшими трудностями, хотя и не все задачи были решены в полной мере. Тем не менее, Минниханов указал на сохраняющиеся проблемы с очисткой крыш от снега и наледи, что привело к обрушениям. Он акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к обеспечению безопасности и эффективной утилизации снега, подчеркнув, что объемы выпавших осадков оказались неожиданными, но к подобным ситуациям нужно быть готовыми.
Рустам Минниханов также коснулся вопроса безопасности в учебных заведениях. Выступая на Казанской городской думе, он призвал директоров школ и классных руководителей более тщательно контролировать то, что ученики приносят в школу. Отметив, что школа является не только образовательным, но и воспитательным центром, он сослался на недавние инциденты, включая произошедшее в 175-й школе и случай в Нижнекамске (нападение подростка с ножом на уборщицу) Минниханов подчеркнул, что учащиеся приносят в школу предметы, не относящиеся к учебным принадлежностям, такие как ножи и баллончики. Он подчеркнул, что необходимы более серьезные меры по обеспечению порядка. При этом Раис РТ упомянул, что по образовательным показателям Казань лидирует среди большинства российских регионов.
Руководитель республики также затронул тему здравоохранения. В 2025 году в медицинские учреждения Казани поступило 11 тысяч обращений, при этом 13 из медучреждений города получили наименьшую оценку от горожан. Минниханов отметил, что, несмотря на хорошее развитие материально-технической базы, существует множество жалоб на работу больниц и поликлиник. Минниханов призвал Министерство здравоохранения совместно с городскими властями провести организационную работу, подчеркнув, что вкладываемые средства не всегда ощущаются на местах. Основные претензии казанцев касались длительного ожидания в очередях и качества обслуживания со стороны регистратуры, медсестер и врачей. В то же время, Раис РТ отметил снижение общей смертности в республике, подчеркнув, что Татарстан входит в двадцатку регионов с низким показателем смертности и занимает лидирующую позицию в своем федеральном округе.