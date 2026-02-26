7 миллионов туристов ежегодно и оборот в 100 млрд: о чем говорили на отчетном заседании Казгордумы

Из-за интенсивных снегопадов в Казани возникли нарекания к работе коммунальных служб. Раис Республики Рустам Минниханов озвучил эту проблему на отчетной сессии Казгордумы. Он отметил при этом оперативность и качество проделанной работы по ликвидации последствий. По его словам, городские службы успешно справились с возникшими трудностями, хотя и не все задачи были решены в полной мере. Тем не менее, Минниханов указал на сохраняющиеся проблемы с очисткой крыш от снега и наледи, что привело к обрушениям. Он акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к обеспечению безопасности и эффективной утилизации снега, подчеркнув, что объемы выпавших осадков оказались неожиданными, но к подобным ситуациям нужно быть готовыми.