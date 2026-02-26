Новое производство авиакосмического сектора открыли в Самаре

Самарский завод начал выпускать бесшовные алюминиевые трубы малого диаметра для авиации и космоса. Такие детали также нужны в судостроении и обычном машиностроении. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Для этого проекта восстановили цех, который не работал почти двадцать лет. Там провели полную модернизацию и поставили современные станки. Теперь предприятие может производить больше разных товаров для важных отраслей страны», — рассказал глава региона.
На новом производстве создали более ста рабочих мест. Сейчас на предприятие уже активно набирают сотрудников из числа местных жителей. Завод планирует и дальше обновлять свои мощности, чтобы выпускать еще больше видов продукции.