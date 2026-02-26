Депутаты поддержали поправки в бюджет Самарской области

26 февраля состоялось заседание Самарской губернской думы, на котором в первом и втором чтениях приняли поправки в бюджет региона на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов. В заседании участвовали первый замгубернатора — председатель правительства Виталий Шабалатов, врио зампредседателя правительства — министра финансов Ольга Собещанская и другие. Проект предусматривал увеличение доходов и расходов бюджета.