Депутаты поддержали поправки в бюджет Самарской области

На заседании Самарской губернской думы обсудили поправки в региональный бюджет.

Источник: Комсомольская правда

26 февраля состоялось заседание Самарской губернской думы, на котором в первом и втором чтениях приняли поправки в бюджет региона на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов. В заседании участвовали первый замгубернатора — председатель правительства Виталий Шабалатов, врио зампредседателя правительства — министра финансов Ольга Собещанская и другие. Проект предусматривал увеличение доходов и расходов бюджета.

«Корректировка бюджета — плановая работа, которая проводится всеми субъектами Российской Федерации. В новой редакции мы сохранили все социальные направления. Все законтрактованные объекты перешли на 2026 год и обеспечены необходимым финансированием», — сказал Виталий Шабалатов и назвал бюджет сбалансированным.

Доходы бюджета на 2026 год увеличатся на 147 миллионов рублей, расходы — на 9,5 миллиардов рублей. Дополнительные средства направят на первоочередные расходы, от усиления мер поддержки участников СВО до финансирования нацпроектов.

Председатель губдумы Геннадий Котельников подчеркнул, что бюджет является выверенным, и поблагодарил региональное правительство за большую работу по приоритизации параметров бюджета.