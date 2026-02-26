Депутаты поддержали поправки в бюджет Самарской области

26 февраля состоялось заседание Самарской губернской думы, на котором в первом и втором чтениях приняли поправки в бюджет региона на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов. В заседании участвовали первый замгубернатора — председатель правительства Виталий Шабалатов, врио зампредседателя правительства — министра финансов Ольга Собещанская и другие. Проект предусматривал увеличение доходов и расходов бюджета.
«Корректировка бюджета — плановая работа, которая проводится всеми субъектами Российской Федерации. В новой редакции мы сохранили все социальные направления. Все законтрактованные объекты перешли на 2026 год и обеспечены необходимым финансированием», — сказал Виталий Шабалатов и назвал бюджет сбалансированным.
Доходы бюджета на 2026 год увеличатся на 147 миллионов рублей, расходы — на 9,5 миллиардов рублей. Дополнительные средства направят на первоочередные расходы, от усиления мер поддержки участников СВО до финансирования нацпроектов.
Председатель губдумы Геннадий Котельников подчеркнул, что бюджет является выверенным, и поблагодарил региональное правительство за большую работу по приоритизации параметров бюджета.