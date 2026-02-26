Минтруда назвало белорусов, которым снижен страховой стаж для пенсии

Министерство труда и социальной защиты назвало белорусов, которым снижен страховой стаж для пенсии.
В ведомстве сказали про дополнительные гарантии матерям в Беларуси при выходе на пенсию. И напомнили, что общий пенсионный возраст для женщин на пять лет ниже, чем у мужчин: 58 лет и 63 года.
Женщинам с четырьмя детьми минимальный страховой страж с 1 января 2025 года был снижен с 10 до 5 лет. Вместе с тем общее требование по стажу — не менее 20 лет.
Белорускам, у которых пять и более детей, пенсия назначается на пять лет ранее общего пенсионного возраста (то есть в 53 года), а также при пониженном страховом стаже — пять лет. Указанной гарантией в стране успели воспользоваться уже более 22 000 женщин.
В Минтруда добавили, что периоды ухода за детьми в возрасте до трех лет включаются в стаж (до 12 лет в общей сложности). Кроме того, они будут учитываться и в момент определения размера пенсии.
Также белорускам с девятью и более детьми, у которых есть государственные награды, устанавливается пенсия за особые заслуги. В ведомстве заметили, что в стране такую пенсию получают 425 женщин.
