Минтруда назвало белорусов, которым снижен страховой стаж для пенсии

Белорускам, у которых пять и более детей, пенсия назначается на пять лет ранее общего пенсионного возраста (то есть в 53 года), а также при пониженном страховом стаже — пять лет. Указанной гарантией в стране успели воспользоваться уже более 22 000 женщин.