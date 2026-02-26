Чистый убыток ММК составил почти 15 млрд рублей за 2025 год

Чистый убыток группы «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по МСФО составил 14,8 млрд рублей по итогам 2025 года. Об этом следует из отчетности компании.
В свою очередь выручка компании за отчетный период сократилась на 20,6% — до 609,87 млрд рублей. Компания связывает это со снижением объемов продаж и цен реализации на фоне ключевой ставки, а также замедления деловой активности в России.
Показатель EBITDA составил 80,76 млрд рублей, уменьшившись на 47,2% относительно 2024 года. Такие показатели связаны со снижением выручки.
