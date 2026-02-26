Ричмонд
Чистый убыток ММК составил почти 15 млрд рублей за 2025 год

Убыток ММК составил почти 15 млрд рублей против прибыли 79,7 млрд рублей годом ранее.

Источник: Комсомольская правда

Чистый убыток группы «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по МСФО составил 14,8 млрд рублей по итогам 2025 года. Об этом следует из отчетности компании.

В свою очередь выручка компании за отчетный период сократилась на 20,6% — до 609,87 млрд рублей. Компания связывает это со снижением объемов продаж и цен реализации на фоне ключевой ставки, а также замедления деловой активности в России.

Показатель EBITDA составил 80,76 млрд рублей, уменьшившись на 47,2% относительно 2024 года. Такие показатели связаны со снижением выручки.

Ранее KP.RU писал, как президент России Владимир Путин осмотрел производственные площади Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в Челябинской области.