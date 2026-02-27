Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 27 февраля перед выходными

Нацбанк Беларуси поднял курс евро и курс доллара и опустил курс российского рубля на 27 февраля, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 27 февраля, пятницу. В итоге перед выходными курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля понизился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на пятницу, 27 февраля, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8523 белорусского рубля, 1 евро — 3,3653 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7488 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 26 февраля, подросли перед выходными курс доллара и курс евро, а курс российского рубля в пятницу, 27 февраля, уменьшился. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0066 белрубля, курс евро вырос на 0,0105 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0038 белрубля.

Еще власти сказали, кем надо работать в Минске, чтобы зарабатывать 7 513 рублей в месяц.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше