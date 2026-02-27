Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 27 февраля перед выходными

Национальный банк изменил курсы валют на 27 февраля, пятницу. В итоге перед выходными курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 27 февраля, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8523 белорусского рубля, 1 евро — 3,3653 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7488 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 26 февраля, подросли перед выходными курс доллара и курс евро, а курс российского рубля в пятницу, 27 февраля, уменьшился. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0066 белрубля, курс евро вырос на 0,0105 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0038 белрубля.
