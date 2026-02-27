Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 27 февраля перед выходными

В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 26 февраля, подросли перед выходными курс доллара и курс евро, а курс российского рубля в пятницу, 27 февраля, уменьшился. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.