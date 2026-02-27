Банк России расширяет возможности цифрового рубля: новые функции с 7 апреля 2026 года

Банк России начал разработку цифрового рубля в 2021 году. Эта новая форма национальной валюты будет существовать наряду с наличной и безналичной формами, не заменяя их. Согласно принятому закону, крупнейшие банки и их клиенты должны обеспечить возможность операций с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, остальные универсальные банки и их крупные клиенты — к 1 сентября 2027 года, а остальные участники — к 1 сентября 2028 года.