Банк России расширяет возможности цифрового рубля: новые функции с 7 апреля 2026 года

С 7 апреля 2026 года Банк России расширит функционал цифрового рубля, предоставив компаниям возможность осуществлять автоматические списания. Об этом сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин в интервью РИА Новости.
По словам Гришунина, с указанной даты платформа цифрового рубля начнет принимать распоряжения для расчетов по инкассо и прямому дебетованию. «Выбор этих форм обусловлен логикой поэтапного масштабирования платформы», — отметил он.
Прямое дебетование представляет собой автоматизированный безналичный метод платежа, при котором получатель средств списывает деньги с банковского счета клиента на основании предварительного согласия. Гришунин подчеркнул, что инкассо и прямое дебетование существенно отличаются, так как инициатором платежа выступает получатель, а не плательщик. Это крайне важно для автоматизации регулярных платежей, таких как коммунальные услуги, страховые взносы, лизинговые платежи и налоговое администрирование.
«Именно эти сегменты формируют наибольший операционный спрос со стороны корпоративных клиентов и публично-правовых образований, что и определило их приоритет», — добавил эксперт.
При этом платёжные поручения сохранятся в полном объёме как основная форма расчетов. «Отказ от платёжных поручений не предполагается ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе, так же не должна производиться отмена других форм денег», — подчеркнул Гришунин.
Банк России начал разработку цифрового рубля в 2021 году. Эта новая форма национальной валюты будет существовать наряду с наличной и безналичной формами, не заменяя их. Согласно принятому закону, крупнейшие банки и их клиенты должны обеспечить возможность операций с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, остальные универсальные банки и их крупные клиенты — к 1 сентября 2027 года, а остальные участники — к 1 сентября 2028 года.
