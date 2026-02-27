Россиянам рассказали, как максимально заработать на вкладах до конца весны

«Ставки по вкладам и кредитам всегда реагируют, как на принимаемые решения по ключевой ставке, так и на посылаемые Банком России сигналы. И то, и другое говорит о том, что денежно-кредитная политика смягчается, а, значит, ставки и по вкладам, и по кредитам будут снижаться. При этом ещё долгое время они будут оставаться на значениях, превышающих уровень инфляции», — сказал Балынин.