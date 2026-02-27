Россиянам рассказали, как максимально заработать на вкладах до конца весны

Ставки по вкладам отреагируют на снижение ключевой ставки, в ближайшее время они будут варьироваться на уровне от 10 до 16%. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru рассказал, как максимально заработать на вкладах.
«Ставки по вкладам и кредитам всегда реагируют, как на принимаемые решения по ключевой ставке, так и на посылаемые Банком России сигналы. И то, и другое говорит о том, что денежно-кредитная политика смягчается, а, значит, ставки и по вкладам, и по кредитам будут снижаться. При этом ещё долгое время они будут оставаться на значениях, превышающих уровень инфляции», — сказал Балынин.
В ближайший месяц ставки вкладов на короткий срок будут достигать 14−16%.
«Если, например, сегодня разместить 300 тысяч рублей под 15% годовых на 3 месяца, то к концу весны за счёт начисленных процентов они превратятся более чем в 311 тысяч рублей», — подчеркнул Балынин.
Экономист посоветовал разделить свободные денежные средства на несколько частей, одну из которых разместить на накопительный счет с начислением на ежедневный остаток, чтобы использовать эти деньги для текущих трат. Остальные средства можно положить на вклады на короткий (3 и 6 месяцев) и длинный срок (1 и 3 года).
«Среди вкладов на трехлетний срок я бы особенно присмотрелся к тем, по которым установлена ключевая ставка с ежемесячной капитализацией. Считаю, что на трехлетнем периоде именно такой вариант позволит получить наибольшую доходность», — добавил Балынин.
Экономист считает, что на следующем заседании 20 марта ключевая ставка может быть снижена вплоть до 14%, на 1,5 п.п.
«Наиболее серьёзно будут рассматриваться, на мой взгляд, именно варианты со снижением: вероятность каждого из трёх варианты снижения — до 14%, до 14,5% и до 15% — рассматриваю как одинаковую. Но при этом оставляю небольшую вероятность сохранения ключевой ставки без изменений и исключаю возможность ее повышения», — подытожил эксперт.
