Трутнев: в ДФО реализуется более 3 тыс. инвестпроектов

«Сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 3 тысяч инвестиционных проектов на общую сумму 13,5 трлн рублей, из них 6 трлн рублей фактически вложено, из них — 1 трлн рублей за последний год, и это важный результат, который был достигнут в условиях, когда значительное количество недружественных стран пытаются нам помешать», — сказал он в ходе заседания Организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке.