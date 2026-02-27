Трутнев: в ДФО реализуется более 3 тыс. инвестпроектов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. инвестиционных проектов на общую сумму 13,5 трлн рублей реализуется на Дальнем Востоке. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 3 тысяч инвестиционных проектов на общую сумму 13,5 трлн рублей, из них 6 трлн рублей фактически вложено, из них — 1 трлн рублей за последний год, и это важный результат, который был достигнут в условиях, когда значительное количество недружественных стран пытаются нам помешать», — сказал он в ходе заседания Организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке.
Трутнев отметил, что в рамках этих инвестпроектов введено в эксплуатацию более 1 тыс. предприятий, создано более 180 тыс. рабочих мест. «В прошлом году ВЭФ посетили более 8 тыс. участников из 75 стран мира. Мы продолжаем общаться с нашими международными партнерами, развивать Дальний Восток и Россию», — добавил вице-премьер.