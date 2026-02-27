Трутнев: ВЭФ лучше проводить на одной площадке, не разбрасывая по регионам

«Я против того, чтобы форум расползался [на разные площадки в регионах ДФО]. Должен быть центр. У нас большая активность со стороны наших коллег из регионов. Многие бы хотели принять на своей территории [мероприятия ВЭФ]. Это хорошо, это здорово. Мы будем поддерживать любые формы сотрудничества. Есть предложения о совместных российско-китайских мероприятиях. Мы будем это поддерживать, но мы не хотим, чтобы это была [еще одна] площадка. Давайте форум сосредоточим [на одной площадке]. Это очень важное мероприятие, которое проходит под руководством президента России», — сказал вице-премьер по итогам заседания Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ.