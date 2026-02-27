На ВЭФ обсудят развитие энергетической и транспортной инфраструктуры ДФО

В этом году на форуме намерены усилить международную спортивную программу. В пятый раз пройдет Парад Парусов ВЭФ. В Амурском заливе соберутся более тысячи моряков и юных яхтсменов, включая профессиональных спортсменов из Китая и других дружественных стран.