На ВЭФ обсудят развитие энергетической и транспортной инфраструктуры ДФО

Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что особое внимание на форуме будет уделено мастер-планам дальневосточных городов и улучшению качества жизни людей.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вопросы развития энергетической и транспортной инфраструктуры намерены обсудить на Восточном экономическом форуме в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Среди направлений деловой программы было предложено выделить вопросы развития энергетической и транспортной инфраструктуры, обсудить механизмы привлечения частных инвестиций и меры государственной поддержки, аспекты кадровой политики», — говорится в сообщении по итогам заседания Организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке.

Особое внимание на форуме будет уделено мастер-планам дальневосточных городов и улучшению качества жизни людей. Традиционно планируется организовать отраслевые деловые сессии для обсуждения реализации инвестиционных проектов.

«В 2026 году, объявленном в нашей стране Годом единства народов России, на Форуме уделят особое внимание гуманитарному измерению развития. Проект “Душа России”, который уже был представлен на юбилейном ВЭФ, объединит традиции, современные идеи и культурное многообразие народов страны, раскроет особенности нашей многонациональной страны силами креативного кластера. Это укрепит позиции Дальнего Востока как центра взаимодействия культур и цивилизаций стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил советник президента Российской Федерации, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков.

В первый день Восточного экономического форума пройдет IV Международный форум «День сокола». Также состоится выставка «Улица Дальнего Востока», где представят достижения, культуру, традиции и кухню дальневосточных регионов России, а также их экономический потенциал.

В этом году на форуме намерены усилить международную спортивную программу. В пятый раз пройдет Парад Парусов ВЭФ. В Амурском заливе соберутся более тысячи моряков и юных яхтсменов, включая профессиональных спортсменов из Китая и других дружественных стран.

