«Выберу.ру»: спрос на микрозаймы в январе вырос на 34%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Спрос россиян на микрозаймы в январе 2026 года оказался на 34% выше, чем в январе 2025 года. В феврале 2026 года количество заявок выросло лишь на 6% по сравнению с февралем прошлого года, однако относительно января этот показатель сократился на 21%. Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», которое есть в распоряжении ТАСС.