«Выберу.ру»: спрос на микрозаймы в январе вырос на 34%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Спрос россиян на микрозаймы в январе 2026 года оказался на 34% выше, чем в январе 2025 года. В феврале 2026 года количество заявок выросло лишь на 6% по сравнению с февралем прошлого года, однако относительно января этот показатель сократился на 21%. Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Рост заявок в январе на 34% год к году отражает не только сезонный фактор, но и более широкую тенденцию — перераспределение спроса из банковского сегмента в МФО на фоне ужесточения скоринговых моделей и ограничений по долговой нагрузке. Снижение в феврале на 21% к январю выглядит технической коррекцией после аномально активного начала года», — приводятся в сообщении слова директора департамента коммуникационной политики маркетплейса Анны Романенко.
Согласно исследованию, в целом за два первых месяца 2026 года совокупный объем заявок оказался примерно на 19% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Это указывает на сохраняющийся структурный спрос на микрофинансирование, несмотря на ужесточение регулирования.
Старт 2026 года оказался значительно активнее, чем год назад. Для сравнения: в 2025 году январь уступал декабрю почти на 12%. В текущем году картина изменилась — январь превысил декабрьские показатели предыдущего года примерно на 19%, что свидетельствует о росте потребности россиян в быстрых деньгах.
В 2026 году на рынок продолжат влиять законодательные изменения. Отдельно эксперт выделила введение обязательной онлайн-идентификации заемщиков через Единую биометрическую систему с 1 марта. Это меняет процедуру дистанционной выдачи займов и может привести к временному охлаждению онлайн-спроса на фазе адаптации к нововведению.