Жителям Бодайбо и Шелехова пересчитают плату за ЖКХ

«Жители не должны страдать из-за сбоев в подаче коммунальных услуг. Организации, поставляющие ресурсы, обязаны исключить дни, когда вода и тепло не подавались, из платёжных документов и произвести перерасчёты. Мы строго следим за этим процессом, чтобы ни один рубль не был неправомерно начислен гражданам», — подчеркнула руководитель службы Елена Рабцевич.