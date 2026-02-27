Жителям Бодайбо и Шелехова пересчитают плату за ЖКХ

Специализированная служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области взяла на контроль ситуацию с коммунальными сбоями в Бодайбо, Шелехове и Баклашах. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ресурсоснабжающие организации обязаны провести перерасчеты для пострадавших жителей.
«Жители не должны страдать из-за сбоев в подаче коммунальных услуг. Организации, поставляющие ресурсы, обязаны исключить дни, когда вода и тепло не подавались, из платёжных документов и произвести перерасчёты. Мы строго следим за этим процессом, чтобы ни один рубль не был неправомерно начислен гражданам», — подчеркнула руководитель службы Елена Рабцевич.
Напомним, 30 января в Бодайбо произошла серьёзная авария: из-за промерзания водовода без воды и тепла остались многие жилые дома и социальные объекты. С 6 февраля в городе действует режим ЧС. Теплоснабжение удалось восстановить к 22 февраля, однако работы по подаче воды и канализации продолжаются до сих пор.
В ходе проверки выяснилось, что местная ресурсоснабжающая организация выставила счета за январь в полном объёме, несмотря на отсутствие услуги. В связи с этим компания получила предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства. Перерасчёт за 30 и 31 января жители Бодайбо увидят уже в квитанциях за февраль.
Кроме того, перерасчёты за холодную воду в феврале получат и жители Шелехова и Баклашей. Причиной стала коммунальная авария, произошедшая 12 февраля. В платёжных документах будет учтено время превышения допустимого перерыва в подаче ресурса (свыше четырёх часов): за каждый дополнительный час плата будет снижена на 0,15%.
Ранее сообщалось о том, что жителям всех многоквартирных домов в Бодайбо вернули отопление.