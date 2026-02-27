Гращенков сказал, какие слабые места есть в сфере строительства в Новосибирске

«В текущем году объемы ввода жилья перестанут быть важным критерием успешности губернаторов — на первый план выйдет способность реализовывать инфраструктурные проекты и создавать “истории успеха” для федерального центра», — прокомментировал президент ЦРРП Илья Гращенков.
По данным ЦРРП, область выполнила строительных работ на 371,7 млрд рублей, ввела 2 460,5 тыс. кв. м жилья и 8 975 зданий. Из социальной инфраструктуры зафиксирован ввод 1 595 ученических мест и 75 больничных коек — показатели заметно скромнее, чем у тройки лидеров (Татарстан, Московская область, Башкортостан), где одни только образовательные объекты исчисляются тысячами мест.
На фоне завершения программы массовой льготной ипотеки, сократившей спрос на многоэтажки в ряде регионов на 10−13%, Новосибирск удержал позиции во многом за счет инерции крупного рынка. Доклад ЦРРП прямо указывает: в 2026 году именно способность команды региона грамотно упаковать проекты и пролоббировать их на федеральном уровне станет решающим фактором.
Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске запрещено строить здания выше определенной высоты.