Гращенков сказал, какие слабые места есть в сфере строительства в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 27 февраля, ФедералПресс. Новосибирская область заняла 8-е место в интегральном рейтинге строительной активности российских регионов от Центра развития региональной политики (ЦРРП) за 2025 год, набрав 42 балла. Результат выглядит достойно на фоне общей турбулентности рынка, однако отрыв от лидеров и структура показателей говорят о том, что регион пока не закрепился в первом эшелоне.

Источник: Reuters

«В текущем году объемы ввода жилья перестанут быть важным критерием успешности губернаторов — на первый план выйдет способность реализовывать инфраструктурные проекты и создавать “истории успеха” для федерального центра», — прокомментировал президент ЦРРП Илья Гращенков.

По данным ЦРРП, область выполнила строительных работ на 371,7 млрд рублей, ввела 2 460,5 тыс. кв. м жилья и 8 975 зданий. Из социальной инфраструктуры зафиксирован ввод 1 595 ученических мест и 75 больничных коек — показатели заметно скромнее, чем у тройки лидеров (Татарстан, Московская область, Башкортостан), где одни только образовательные объекты исчисляются тысячами мест.

На фоне завершения программы массовой льготной ипотеки, сократившей спрос на многоэтажки в ряде регионов на 10−13%, Новосибирск удержал позиции во многом за счет инерции крупного рынка. Доклад ЦРРП прямо указывает: в 2026 году именно способность команды региона грамотно упаковать проекты и пролоббировать их на федеральном уровне станет решающим фактором.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске запрещено строить здания выше определенной высоты.