Гращенков сказал, какие слабые места есть в сфере строительства в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 27 февраля, ФедералПресс. Новосибирская область заняла 8-е место в интегральном рейтинге строительной активности российских регионов от Центра развития региональной политики (ЦРРП) за 2025 год, набрав 42 балла. Результат выглядит достойно на фоне общей турбулентности рынка, однако отрыв от лидеров и структура показателей говорят о том, что регион пока не закрепился в первом эшелоне.