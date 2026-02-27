Взлетит ли курс доллара до 100 рублей в 2026 году, рассказал эксперт

Такой прогноз озвучила ведущий аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, сообщает ИА DEITA.RU.
Основным фактором, влияющим на этот прогноз, является ситуация с российским рублем, который показывает признаки ослабления, особенно в контексте текущего налогового сезона, обычно сопровождающегося укреплением национальной валюты.
Мильчакова отмечает, что на этой неделе рубль ослаб, и это связано с заявлениями Минфина РФ о возможном снижении уровня цены отсечения по нефти для целей выполнения бюджетного правила. Эти заявления вызвали обеспокоенность инвесторов и повлияли на курс отечественной валюты.
Аналитик напомнила, что при планировании бюджета на 2026 год и ближайшие годы исходно использовалась средняя цена нефти Urals в 59 долларов за баррель. Однако рыночные условия существенно изменились из-за давления со стороны США на страны-импортеры российской нефти и роста дисконта Urals к Brent.
В результате российская нефть, которая ранее стоила в западных портах порядка 40−45 долларов за баррель, сейчас торгуется по значительно меньшей цене, что ухудшает экономические показатели страны. Чем выше устанавливаемая цена отсечения по нефти в бюджетном правиле по сравнению с текущей рыночной ценой, тем меньше валютных поступлений поступит в Фонд национального благосостояния. Следовательно, финансовая стабильность и стабилизационный эффект ФНБ будут снижены.
Мильчакова подчеркивает, что существует высокая вероятность, что Минфин России скоро перейдет от слов к делу и снизит уровень цены отсечения в бюджетном правиле. Она предполагает, что этот уровень может уменьшиться до диапазона 44−47 долларов за баррель, что более реально отражает текущие рыночные условия.
В результате, когда цена отсечения снизится, Минфин с Центральным банком РФ, скорее всего, перейдут от продажи валюты к её покупкам. Это положит начало ослаблению курса рубля, поскольку увеличится спрос на валюту внутри страны. Однако серьёзных обвалов рубля, подобных тем, что наблюдались в осенние периоды 2023 года и декабре 2024-го, когда доллар превысил отметку в 100 рублей, аналитик не ожидает.
В основном этому будут способствовать сдержанный спрос со стороны импортеров и экспортеров, а также постепенное снижение ключевой ставки Центрального банка. Как отмечает Мильчакова, если правительство России придерживаться бюджетной дисциплины и не увеличивать расходы, снижение инфляции и, как следствие, снижение ключевой ставки, вероятно, произойдут в соответствии с текущими прогнозами правительства и Центробанка.
В противном случае, при росте расходов ситуация может измениться — ставка может снижаться с паузами, инфляция будет снижаться медленно, а темпы экономического роста останутся на низком уровне. Всё это негативно скажется на курсе рубля.