Взлетит ли курс доллара до 100 рублей в 2026 году, рассказал эксперт

В результате, когда цена отсечения снизится, Минфин с Центральным банком РФ, скорее всего, перейдут от продажи валюты к её покупкам. Это положит начало ослаблению курса рубля, поскольку увеличится спрос на валюту внутри страны. Однако серьёзных обвалов рубля, подобных тем, что наблюдались в осенние периоды 2023 года и декабре 2024-го, когда доллар превысил отметку в 100 рублей, аналитик не ожидает.