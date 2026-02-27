Ричмонд
Дорожники выполнят большой объем работ в Абанском округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году на территории Абанского муниципального округа пройдет ремонт участков трасс Абан — Быстровка и Березовка — Архангельское, Канск — Абан — Богучаны и моста через реку Апан на направлении Абан — Почет. Работу выполнят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: НИА Красноярск

На трассе Абан — Быстровка отремонтируют участки с 16 по 20 км и с 24 по 26 км, вблизи сёл Никольск и Самойловка. Дорожники отсыпят покрытие из щебеночно-песочной смеси, восстановят примыкания и обочины, очистят откосы от кустарника и мелколесья, установят новое барьерное ограждение и дорожные знаки. Оба объекта будут полностью сданы в этом сезоне.

Аналогичную работу выполнят на первых шести километрах дороги Березовка — Архангельское, на выезде из села Березовка. Ремонт, который начали здесь прошлым летом, в этом году планируют завершить. В порядок приведут еще три километра щебеночного покрытия, укрепят обочины, восстановят земполотно на подтопляемых местах, отремонтируют две автобусные остановки.

Капитальный ремонт пройдет на участке со 133 по 141 км дороги Канск — Абан — Богучаны, вблизи п. Вознесенка. Щебеночное покрытие заменят на асфальтобетон, устранят пучины, восстановят водоотвод, отсыпят и укрепят обочины, очистят от растительности кюветы. В текущем сезоне введут 5,1 км дорожного покрытия, работу завершат в 2027 году.

Также в этом году обновят железобетонный мост через реку Апан на 25-м км дороги Абан — Почет, вблизи с. Апано-Ключи. Планируется восстановить опоры сооружения, отремонтировать деформационные швы, нанести гидроизоляцию, заменить покрытие, установить новое ограждение и дорожные знаки. Мостовики уже начали подготовку, объект будет сдан до ноября 2026 года, сообщает Минтранс края.