Дорожники выполнят большой объем работ в Абанском округе

На трассе Абан — Быстровка отремонтируют участки с 16 по 20 км и с 24 по 26 км, вблизи сёл Никольск и Самойловка. Дорожники отсыпят покрытие из щебеночно-песочной смеси, восстановят примыкания и обочины, очистят откосы от кустарника и мелколесья, установят новое барьерное ограждение и дорожные знаки. Оба объекта будут полностью сданы в этом сезоне.
Аналогичную работу выполнят на первых шести километрах дороги Березовка — Архангельское, на выезде из села Березовка. Ремонт, который начали здесь прошлым летом, в этом году планируют завершить. В порядок приведут еще три километра щебеночного покрытия, укрепят обочины, восстановят земполотно на подтопляемых местах, отремонтируют две автобусные остановки.
Капитальный ремонт пройдет на участке со 133 по 141 км дороги Канск — Абан — Богучаны, вблизи п. Вознесенка. Щебеночное покрытие заменят на асфальтобетон, устранят пучины, восстановят водоотвод, отсыпят и укрепят обочины, очистят от растительности кюветы. В текущем сезоне введут 5,1 км дорожного покрытия, работу завершат в 2027 году.
Также в этом году обновят железобетонный мост через реку Апан на 25-м км дороги Абан — Почет, вблизи с. Апано-Ключи. Планируется восстановить опоры сооружения, отремонтировать деформационные швы, нанести гидроизоляцию, заменить покрытие, установить новое ограждение и дорожные знаки. Мостовики уже начали подготовку, объект будет сдан до ноября 2026 года, сообщает Минтранс края.