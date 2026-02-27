Дорожники выполнят большой объем работ в Абанском округе

На трассе Абан — Быстровка отремонтируют участки с 16 по 20 км и с 24 по 26 км, вблизи сёл Никольск и Самойловка. Дорожники отсыпят покрытие из щебеночно-песочной смеси, восстановят примыкания и обочины, очистят откосы от кустарника и мелколесья, установят новое барьерное ограждение и дорожные знаки. Оба объекта будут полностью сданы в этом сезоне.