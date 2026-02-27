В Омске с 1 марта 2026 года введут новые стандарты отделки новостроек

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу новый национальный стандарт по отделке новостроек. Он вводит единые требования к качеству работ и может немного повлиять на себестоимость квартир. Вызовет ли это рост цен на недвижимость, разобралось РИА «Стрела».
Речь идёт о ГОСТ Р 72509−2026 «Отделочные работы. Требования к результатам работ». Документ утверждён приказом Росстандарта № 66-ст от 30 января 2026 года и начнёт действовать с 1 марта. В Министерстве строительства РФ заявили, что применение понятного для всех госстандарта станет «важным шагом к цивилизованным отношениям» в сфере жилищного строительства.
Подготовка ГОСТа велась по запросу участников рынка — требовались чёткие критерии оценки итогов отделки, используемых материалов и технологий. Документ прошёл согласование, в том числе с представителями профессионального сообщества. В ведомстве считают, что единые правила помогут снизить число конфликтов и судебных споров между застройщиками и покупателями.
Главное нововведение — классификация отделки по классам с 1 по 8. Для жилых зданий предусмотрены классы с 1 по 6. В каждом из них прописаны допустимые отклонения по вертикальности, горизонтальности и визуальной оценке. Требования распространяются на все виды отделочных работ, а также на устройство потолков и полов. В стандарте закреплены и методы контроля качества.
Выбранный класс отделки должен указываться в договоре между подрядчиком и заказчиком. Это позволит заранее определить требования и избежать взаимных претензий.
Как рассказала партнёр федерального агентства недвижимости Инна Ермилова, стандарт носит добровольный характер и становится обязательным только в случае прямой ссылки на него в договоре долевого участия, проектной декларации или техническом задании.
«Скачка цен на квартиры из-за новых требований резкого не ожидается. Но ужесточение стандартов может увеличить себестоимость отделки ориентировочно на 10−15% за счёт использования более качественных материалов и усиления контроля. Вряд ли застройщики полностью переложат эти расходы на покупателей», — пояснила она.
По её словам, рынок чувствителен к стоимости жилья, поэтому резкое подорожание может снизить спрос.
«Моё мнение: итоговое удорожание жилья из-за новых стандартов может составить всего несколько процентов. А вместо резкого роста цен мы зафиксируем перераспределение предложений. Очевидно, что застройщиков сделает ставку на более качественную отделку. Другие игроки рынка расширят предложение квартир без ремонта, доступных для массового покупателя», — отметила Инна Ермилова.