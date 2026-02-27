В Омске с 1 марта 2026 года введут новые стандарты отделки новостроек

Главное нововведение — классификация отделки по классам с 1 по 8. Для жилых зданий предусмотрены классы с 1 по 6. В каждом из них прописаны допустимые отклонения по вертикальности, горизонтальности и визуальной оценке. Требования распространяются на все виды отделочных работ, а также на устройство потолков и полов. В стандарте закреплены и методы контроля качества.