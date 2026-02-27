Подтесовская РЭБ флота отмечает 90-летний юбилей

Крупнейшее судоремонтное предприятие в Сибири возникло на месте случайной зимовки флота. В 1933 году караван из 29 судов Енисейского речного пароходства, захваченный внезапными морозами, не успел вернуться в Красноярск из завершающего навигацию рейса. Не дойдя 432 километра до города, речники нашли укрытие в протоке за островом Большой Кекурский.
Зимовка прошла успешно, и у руководства компании появилась идея создания близ деревни Подтесово постоянно действующего затона и судоремонтных мастерских. Место для постройки будущей РЭБ одобрил в 1935 году легендарный полярник, исследователь Арктики Отто Юльевич Шмидт, руководивший тогда Главным управлением Северного морского пути (ГУСМП).
Окончательное решение было принято 27 февраля 1936 года, и сразу же развернулось строительство. Параллельно с цехами и дамбой возводились жилые дома, детские сады, школа, дворец культуры. На месте первых землянок быстро вырастал целый поселок речников с развитой социальной и инженерной инфраструктурой.
Сегодня в Подтесово готовят к навигации около 150 судов Енисейского речного пароходства. В глубоководном затоне размещается крупнотоннажный флот компании, в том числе суда смешанного «река-море» класса плавания, задействованные для работы в Енисейском заливе. Таким образом, теплоходам с большой осадкой нет необходимости проходить сложный Казачинский порог.
Производственные мощности ремонтно-эксплуатационной базы позволяют выполнять полный комплекс технического обслуживания, ремонт и модернизацию флота. Самый большой за Уралом слип одновременно вмещает до 20 судов, а в цехах изготавливаются необходимые для судоремонта детали. Предприятие является градообразующим для поселка Подтесово. На нем трудятся порядка 1000 речников — работников плавсостава и береговых служб.
«Подтесовская РЭБ флота — одно из крупнейших судоремонтных подразделений пароходства, имеющее славную историю. Предприятие стало настоящей кузницей флотских кадров. Здесь как нигде крепки традиции и развита преемственность поколений. В Подтесово работают представители 23 трудовых династий, среди которых самые продолжительные берут свое начало с основания базы флота, а самые крупные насчитывают суммарный трудовой стаж до 400 лет», — подчеркнул генеральный директор компании «Норникель — Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.
Напомним, что 5 февраля 95-летие отпраздновало Енисейское речное пароходство. Судоходная компания — стратегически важный элемент экономики Красноярского края и неотъемлемая часть логистического комплекса «Норникеля». Предприятие обеспечивает выполнение северного завоза, доставку грузов для реализации программ «Норникеля» по обновлению производств и социальной инфраструктуры Норильска, а также активно участвует в масштабных инвестиционных проектах, реализуемых на севере Красноярского края.