Подтесовская РЭБ флота отмечает 90-летний юбилей

Крупнейшее судоремонтное предприятие в Сибири возникло на месте случайной зимовки флота. В 1933 году караван из 29 судов Енисейского речного пароходства, захваченный внезапными морозами, не успел вернуться в Красноярск из завершающего навигацию рейса. Не дойдя 432 километра до города, речники нашли укрытие в протоке за островом Большой Кекурский.