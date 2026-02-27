Чубайс неожиданно заявил о «репутационном ущербе» из-за санкций Канады

Бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в Федеральный суд Канады с требованием добиться снятия санкций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на уведомление суда о принятии иска. Под канадские ограничения он попал в июне 2025 года.
По данным издания, Чубайс просит суд выдать судебный приказ, который обяжет канадские власти рассмотреть его обращение об исключении из санкционного списка. Он направил соответствующее заявление в МИД Канады в сентябре 2025 года. Закон отводит министру 90 дней на ответ, однако, как утверждает истец, прошло уже 162 дня, а решения нет.
В обоснование своей позиции Чубайс приложил биографию, где указывает на «историческую оппозицию» российским властям задолго до начала военной операции, а также на протесты против конфликта и отъезд из России. Он заявляет, что санкции наносят ему серьезный репутационный ущерб и осложняют возможность обеспечивать себя и семью.
С 2008 по 2020 год Чубайс возглавлял «Роснано», затем занимал должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. В марте 2022 года он покинул этот пост и уехал из страны. В Кремле подтвердили, что увольнение произошло по его инициативе.
Весной 2025 года Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество Чубайса и еще семи ответчиков на сумму 5,6 млрд рублей по иску «Роснано», связанному с проектом по разработке гибких планшетов. В компании заявляли, что проект не достиг поставленных целей.
Кроме того, в конце прошлого года «Роснано» подало еще один иск к бывшему руководителю и экс-топ-менеджерам на 11,9 млрд рублей убытков по проекту создания магниторезистивной оперативной памяти. Рассмотрение этого дела проходит в закрытом режиме.
Читайте также: Приставы арестовали почти 12 млрд на счетах Чубайса по новому делу «Роснано».