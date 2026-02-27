Финляндия не смогла снизить цены на газ с помощью плавучего СПГ-терминала

Плавучий терминал сжиженного природного газа в финском Инкоо не привёл к снижению стоимости топлива. Об этом сообщает издание EADaily. Цена на газ в стране остаётся самой высокой в Евросоюзе.
Арендованный терминал Exemplar должен был стать альтернативой российским поставкам. После того как в 2022 году Финляндия отказалась переходить на новый механизм оплаты, «Газпром» прекратил экспорт газа. Власти сделали ставку на СПГ и арендовали плавучую установку.
Изначально терминал планировали использовать не только для Финляндии, но и для стран Прибалтики. Однако фактически он загружен максимум на 18% мощности. Существенного влияния на рынок он не оказал.
Сейчас тысяча кубометров газа в Финляндии стоит около 1000 долларов. Это самый высокий показатель среди стран ЕС. Для сравнения, в Германии за аналогичный объём платят порядка 600 долларов.
Эксплуатация терминала оказалась дороже альтернативных маршрутов. Регазификация тысячи кубометров через Exemplar обходится примерно на 10 долларов дороже, чем через литовский СПГ-терминал в Клайпеде. Кроме того, в Инкоо действует сбор за разгрузку и другие дополнительные платежи, которых нет у литовской стороны.
В результате газ из Прибалтики выходит примерно на 30% дешевле. Финские компании предпочитают закупать топливо по другим каналам, в том числе через эстонский газопровод. По этим поставкам в страну поступает около 5,85 млн кубометров в сутки. Через терминал в Инкоо проходит около 2 млн кубометров в сутки.
При этом, по данным государственной компании Gasgrid, потребление газа в Финляндии в январе стало самым высоким с 2021 года. Рост спроса происходит на фоне сохраняющихся рекордных цен и неполной загрузки терминала.
