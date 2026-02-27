Финляндия не смогла снизить цены на газ с помощью плавучего СПГ-терминала

В результате газ из Прибалтики выходит примерно на 30% дешевле. Финские компании предпочитают закупать топливо по другим каналам, в том числе через эстонский газопровод. По этим поставкам в страну поступает около 5,85 млн кубометров в сутки. Через терминал в Инкоо проходит около 2 млн кубометров в сутки.