Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АУРЭК предложила утвердить список невозвратных товаров на маркетплейсах

Это позволит защитить продавцов от злоупотреблений, считает исполнительный директор, председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предлагает утвердить список невозвратных товаров на маркетплейсах для защиты добросовестных продавцов от злоупотреблений и уравнивания условий для всех форматов ретейла, сообщила ТАСС исполнительный директор, председатель совета ассоциации Евгения Черницкая.

«Сегодня в офлайне действует утвержденный список невозвратных товаров, а в онлайне — нет. Это крайне искажает рынок, и является скорее правовым упущением. Распространение перечня невозвратных товаров на дистанционную торговлю защитит добросовестных продавцов от злоупотреблений и уравняет условия для всех форматов ретейла», — сказала Черницкая.

По ее словам, в настоящее время покупатель при покупке на маркетплейсе может вернуть белье, технику и ювелирные изделия. «Их покупают для разового использования и возвращают», — добавила она.

Ранее РБК со ссылкой на копию презентации главы Минэкономразвития Максима Решетникова, представленной в ходе стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, сообщило, что министерство предлагает ввести новые требования к возврату товаров на маркетплейсах, обязать их устанавливать не меньшие комиссии для иностранных продавцов в сравнении с российскими, а также установить единые для платформ, банков и ретейла требования по указанию цены и доступу к участию в акциях.

Как отметила Черницкая, стратегическая сессия стала «сильным сигналом» для отрасли электронной коммерции, в частности для малых и средних предпринимателей. «Она ясно дала понять, что власти в курсе всех сопутствующих росту рынка проблем, более того — видят решение. Мы полностью поддерживаем проект, представленный в докладе министра экономического развития Максима Решетникова. Этот документ — результат системной работы, которую мы вели последние полгода в рамках рабочей группы замминистра Татьяны Илюшниковой», — отметила она.

«Важно было найти баланс, и, кажется, он в полной мере отображен в проекте. По сути, наши наработки и предложения, проработанные с тысячами продавцов и владельцев ПВЗ, легли в основу министерского доклада. Более того, мы как представители малого бизнеса были приглашены на стратсессию и также выступили в поддержку этого проекта. И это факт, что открытый диалог с государством есть», — добавила Черницкая.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше