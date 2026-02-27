АУРЭК предложила утвердить список невозвратных товаров на маркетплейсах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предлагает утвердить список невозвратных товаров на маркетплейсах для защиты добросовестных продавцов от злоупотреблений и уравнивания условий для всех форматов ретейла, сообщила ТАСС исполнительный директор, председатель совета ассоциации Евгения Черницкая.
«Сегодня в офлайне действует утвержденный список невозвратных товаров, а в онлайне — нет. Это крайне искажает рынок, и является скорее правовым упущением. Распространение перечня невозвратных товаров на дистанционную торговлю защитит добросовестных продавцов от злоупотреблений и уравняет условия для всех форматов ретейла», — сказала Черницкая.
По ее словам, в настоящее время покупатель при покупке на маркетплейсе может вернуть белье, технику и ювелирные изделия. «Их покупают для разового использования и возвращают», — добавила она.
Ранее РБК со ссылкой на копию презентации главы Минэкономразвития Максима Решетникова, представленной в ходе стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, сообщило, что министерство предлагает ввести новые требования к возврату товаров на маркетплейсах, обязать их устанавливать не меньшие комиссии для иностранных продавцов в сравнении с российскими, а также установить единые для платформ, банков и ретейла требования по указанию цены и доступу к участию в акциях.
Как отметила Черницкая, стратегическая сессия стала «сильным сигналом» для отрасли электронной коммерции, в частности для малых и средних предпринимателей. «Она ясно дала понять, что власти в курсе всех сопутствующих росту рынка проблем, более того — видят решение. Мы полностью поддерживаем проект, представленный в докладе министра экономического развития Максима Решетникова. Этот документ — результат системной работы, которую мы вели последние полгода в рамках рабочей группы замминистра Татьяны Илюшниковой», — отметила она.
«Важно было найти баланс, и, кажется, он в полной мере отображен в проекте. По сути, наши наработки и предложения, проработанные с тысячами продавцов и владельцев ПВЗ, легли в основу министерского доклада. Более того, мы как представители малого бизнеса были приглашены на стратсессию и также выступили в поддержку этого проекта. И это факт, что открытый диалог с государством есть», — добавила Черницкая.