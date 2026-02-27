АУРЭК предложила утвердить список невозвратных товаров на маркетплейсах

«Важно было найти баланс, и, кажется, он в полной мере отображен в проекте. По сути, наши наработки и предложения, проработанные с тысячами продавцов и владельцев ПВЗ, легли в основу министерского доклада. Более того, мы как представители малого бизнеса были приглашены на стратсессию и также выступили в поддержку этого проекта. И это факт, что открытый диалог с государством есть», — добавила Черницкая.