В Омске обсуждают проект двух 17-этажных домов у сквера Дружбы народов

В Омске проходят общественные обсуждения, связанные с внесением изменений в проект планировки территории в Центральном и Советском округах. Речь идёт об участке в границах улиц Красный Путь, 4-я Северная и Малая Ивановская — рядом со сквером Дружбы народов. Обсуждения продлятся до 17 марта.