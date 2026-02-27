В Омске обсуждают проект двух 17-этажных домов у сквера Дружбы народов

В Омске проходят общественные обсуждения, связанные с внесением изменений в проект планировки территории в Центральном и Советском округах. Речь идёт об участке в границах улиц Красный Путь, 4-я Северная и Малая Ивановская — рядом со сквером Дружбы народов. Обсуждения продлятся до 17 марта.
Заказчиком проекта выступает компания «Красный путь», зарегистрированная в Тюмени. Она планирует возвести два многоквартирных 17-этажных дома с размещением объектов делового управления и хранения автотранспорта. Общая площадь жилья, как ранее сообщалось, должна составить около 45 тыс. кв. м, а строительство предполагается вести в рамках соглашения о комплексном развитии территории.
Согласно опубликованным срокам, застройку намерены вести в два этапа. Дом вдоль 4-й Северной планируют строить с III квартала 2026 года по III квартал 2031 года, а дом вдоль Красного Пути — с III квартала 2027 года по III квартал 2033 года.
Напомним, ООО «Красный путь» зарегистрировали в Омске в конце августа 2024 года. Среди владельцев компании назывались тюменское ООО «Ньютон Сити» и частные лица. Также девелопер работает в Омске над проектом ЖК «Пушкина 77» на пересечении Масленникова и Маршала Жукова.