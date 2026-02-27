Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске с 1 марта изменится крайний срок оплаты ЖКУ

С 1 марта вступает в силу новый закон: крайний срок оплаты коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число месяца.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске с 1 марта вступает в силу новый закон, который переносит крайний срок оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число месяца. Однако фактически воспользоваться новыми сроками жители смогут только с апреля: именно тогда нужно будет оплачивать ЖКУ за март.

«Закон вступает в силу 1 марта 2026 года, поэтому новым правилом можно будет воспользоваться, начиная с платежа за март, который нужно будет оплатить до 15 апреля. Всё дело в том, как сформулированы новые сроки в законе. Оплачивать нужно до 15 числа месяца, следующего за истекшим. Это означает, что новый срок применяется к оплате за тот месяц, который уже прошёл», — пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Платёжка включает несколько разделов. В коммунальные услуги входят горячая и холодная вода, отопление, водоотведение и вывоз мусора. К иным услугам относятся консьержи, домофоны, охрана и видеонаблюдение. Расходы на содержание помещений охватывают капитальный ремонт и общедомовые нужды.