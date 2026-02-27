В Новосибирске с 1 марта изменится крайний срок оплаты ЖКУ

«Закон вступает в силу 1 марта 2026 года, поэтому новым правилом можно будет воспользоваться, начиная с платежа за март, который нужно будет оплатить до 15 апреля. Всё дело в том, как сформулированы новые сроки в законе. Оплачивать нужно до 15 числа месяца, следующего за истекшим. Это означает, что новый срок применяется к оплате за тот месяц, который уже прошёл», — пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.