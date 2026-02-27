В Госдуме предложили продажу красивых номеров и тонировки вместо утильсбора

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков ещё в декабре назвал январь и февраль 2026 года «мёртвыми» для авторынка. Прогноз подтвердился. По данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в эти месяцы составили всего 80−90 тысяч машин — вдвое меньше, чем в октябре 2025 года, когда на фоне ожидания повышения утилизационного сбора рынок пережил всплеск спроса: тогда было реализовано 166 тысяч автомобилей. Власти уже официально признали, что бюджет недосчитался поступлений от утильсбора. На этом фоне фракция «Новые люди» предложила два альтернативных решения, с ним ознакомился Life.ru.