В Госдуме предложили продажу красивых номеров и тонировки вместо утильсбора

Первый — легализация продажи «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги». Сейчас такие комбинации реализуются неофициально по цене от 150 тысяч рублей. По словам лидера партии Алексея Нечаева, один из номеров недавно был выставлен на частной площадке за 2,1 млрд рублей. По оценкам инициаторов, легализация рынка может принести бюджету до 25 млрд рублей ежегодно.
Второе предложение — введение годового разрешения на тонировку передних стёкол стоимостью пять тысяч рублей. В настоящее время ежемесячно выписывается около 80 тысяч штрафов за нарушение норм светопропускаемости, однако проблема сохраняется. По оценке авторов инициативы, мера может обеспечить бюджету ещё порядка 25 млрд рублей в год.
Водители не понимают вообще, зачем этот запрет нужен. Каждый месяц выплачивается около 80 тысяч штрафов. И ни одного пойманного преступника, который скрывался от камер. Инспектор тормозит, штрафует на 500 рублей. Водитель даже плёнку не снимает и едет дальше. Это просто имитация порядка.
Алексей Нечаев.
Руководитель фракции «Новые люди» в Государственной думе.
Ежегодно в России оформляется около 500 тысяч протоколов за нарушение правил тонировки. По мнению инициаторов, введение платного разрешения с чёткими требованиями к светопропускаемости позволит упорядочить практику и сделать поступления прозрачными.
Утильсбор не оправдал ожиданий.
Изначально утилизационный сбор задумывался как инструмент поддержки автопрома: производители и импортёры должны были либо локализовать производство в России, либо платить повышенный сбор. Полученные средства направлялись на поддержку АвтоВАЗа, льготные автокредиты и развитие смежных отраслей.
Однако с ростом ставок объёмы ввоза автомобилей начали сокращаться. В 2025 году продажи новых машин снизились на 15,6% — до 1,326 млн штук. Импорт новых автомобилей за десять месяцев сократился на 64%. Объём выданных автокредитов упал на 44%. Дилеры десяти крупнейших брендов недополучили более 40 млрд рублей выручки.
Доходы бюджета ниже плана.
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что поступления от утилизационного сбора в 2025 году оказались на 440 млрд рублей ниже запланированного уровня. Вместо ожидаемых 1,54 трлн рублей бюджет получил около 1,1 трлн. Профильное ведомство уже сократило расходы на 110 млрд рублей, ещё 124 млрд планируется оптимизировать. В общей сложности более 234 млрд рублей, предназначенных для поддержки автопрома, оказались под пересмотром.
С декабря 2025 года размер утилизационного сбора привязали к мощности двигателя. Для автомобилей мощностью свыше 160 л. с. ставки выросли кратно, что привело к увеличению цен на отдельные модели на 1−1,5 млн рублей. Гибриды, полноприводные кроссоверы и минивэны фактически вышли из массового сегмента. С января 2026 года ставки были вновь проиндексированы. Для пятилетнего автомобиля с двигателем 2,5 литра размер сбора превысил 3,5 млн рублей — больше стоимости самой машины на зарубежных рынках.
Возможность моратория.
Совокупный эффект от двух инициатив оценивается примерно в 50 млрд рублей. Это сопоставимо с суммой, которую планировалось получить за счёт отмены льготного утилизационного сбора для физических лиц (40−60 млрд рублей). Таким образом, альтернативные меры потенциально могут компенсировать часть выпадающих доходов и создать условия для пересмотра наиболее чувствительных параметров реформы.
Дополнительное давление испытывают и страховые компании. В 2025 году в восьми регионах выплаты по ОСАГО превысили объём собранных премий. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Ингушетии, где коэффициент выплат достиг 500%: на каждый рубль страховых взносов приходилось пять рублей компенсаций.
