Core.xp: цены на жилье в Сочи могут вырасти на 10−12% в 2026 году

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Статус курорта федерального значения может простимулировать рост цен на жилье в Сочи на 10−12% в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе консалтинговой компании Core.xp.
Курорт федерального значения — это территория с лечебными природными ресурсами, имеющая государственное значение. Статус предполагает установление зон санитарной охраны и развитие инфраструктуры на государственном уровне. Сочи получил этот статус в сентябре 2024 года вместе с другими территориями юга и Северного Кавказа. В ноябре 2025 года постановлением правительства РФ была уточнена площадь территории, расположенной в Краснодарском крае и признаваемой федеральным курортом Сочи — с 1 января 2026 года она составляет 351 тыс. гектаров.
«По мнению экспертов жилого направления Core.xp, в 2026 году влияние федерального статуса на цены возможно по двум сценариям. Базовый сценарий предполагает умеренный рост: статус федеральной здравницы будет способствовать увеличению турпотока, однако макроэкономические условия, высокая стоимость инвестиционных апартаментов и осторожность инвесторов сдержат спрос. В этом случае рост цен может составить 10−12% за этот год, при этом наиболее заметная динамика будет характерна для лучших локаций и видовых форматов», — сказали в пресс-службе.
В компании добавили, что другой сценарий — ускорения — предполагает более активное федеральное и частное инвестирование в инфраструктуру и санаторный кластер, усиление туристического потока и реальное ограничение нового строительства при помощи регуляторных мер. Эксперты считают, что в этом случае дефицит предложения может привести к росту цен выше среднерыночных значений. При этом наибольший эффект проявится в локациях с ограниченным предложением — в центре и приморской зоне, а также в качественных комплексах с гостиничным сервисом.
Сочи — один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов, а в 2025 году — 7,9 млн человек. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.