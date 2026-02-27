Core.xp: цены на жилье в Сочи могут вырасти на 10−12% в 2026 году

В компании добавили, что другой сценарий — ускорения — предполагает более активное федеральное и частное инвестирование в инфраструктуру и санаторный кластер, усиление туристического потока и реальное ограничение нового строительства при помощи регуляторных мер. Эксперты считают, что в этом случае дефицит предложения может привести к росту цен выше среднерыночных значений. При этом наибольший эффект проявится в локациях с ограниченным предложением — в центре и приморской зоне, а также в качественных комплексах с гостиничным сервисом.