В ГД заявили о больших перспективах медицинского туризма в Россию

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Медицинские услуги для иностранцев могут стать одним из самых востребованных туристических продуктов в России благодаря ценам и качеству лечения, но нужно правильное правовое регулирование. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди») по итогам первого в этом году заседания экспертного совета при комитете, которое было посвящено проблематике российского медицинского туризма.