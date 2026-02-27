В ГД заявили о больших перспективах медицинского туризма в Россию

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Медицинские услуги для иностранцев могут стать одним из самых востребованных туристических продуктов в России благодаря ценам и качеству лечения, но нужно правильное правовое регулирование. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди») по итогам первого в этом году заседания экспертного совета при комитете, которое было посвящено проблематике российского медицинского туризма.
«Медицинские услуги в России — потенциально один из самых востребованных российских туристских продуктов. Нет смысла ради лечения уезжать из России, есть смысл приезжать к нам!» — сказал депутат.
Тарбаев отметил, что отечественная хирургия, онкология, гинекология, офтальмология, детская медицина, чек-апы «по качеству не уступают мировым лидерам, а цены — намного привлекательнее». «Ряд услуг — например, в части неонаталогии или онкологии, являются уникальными по своей сути и нигде, кроме как в России, не предоставляются», — подчеркнул парламентарий.
Кроме того, по словам главы комитета, «оздоровление и косметология также широко представлены в России и могут стать экспортным продуктом».
Депутат отметил, что необходимо интегрировать медицинские услуги в туристическую отрасль. Сейчас, по его словам, «частично роль туроператоров играют центры международного сотрудничества при крупных медицинских центрах и клиниках», однако надо «правильно аттестовать предлагаемые нашей медициной услуги». «Правовое урегулирование медицинского туризма потребует координации усилий Минздрава, Минэка, МИД, МВД и ФСБ и даже Центробанка РФ», — подытожил он.