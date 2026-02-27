Ставки по депозитам резко выросли в Казахстане

Депозиты в казахстанских банках становятся выгоднее. Недавно мы сообщали о том, что ряд банков повысил проценты по срочным, несрочным и сберегательным вкладам. Самая высокая ставка теперь достигает 20,5%. Это повлияло и на среднерыночную ставку по привлеченным депозитам, которая заметно выросла.
Согласно данным Национального банка РК, в январе она достигла 15,3%. Это на 0,6 процентного пункта выше той, что была в конце прошлого года. В январе казахстанцы стали чаще открывать депозиты под более высокие проценты.
Вырос показатель по всем видам депозитов для физических лиц. Сильнее всего — по вкладам, которые открывали на срок от 1 до 3 месяцев. Они выросли сразу на 0,5 п.п., до 18%.
На фоне роста ставок общая сумма депозитов в казахстанских банках уменьшилась. Снижение составило 187 млн тенге за месяц. В новых данных Нацбанка, которые включают статистику по вкладам до востребования и текущим счетам, также отмечается снижение — на 1,1% за месяц, до 27,82 трлн тенге.
При этом рост за месяц показали срочные депозиты в целом и сберегательные в иностранной валюте. Первые выросли сразу на 3,47%, до 21 трлн тенге, а вторые — на 3,04%, до 29,2 млрд тенге.