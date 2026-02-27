Ставки по депозитам резко выросли в Казахстане

Депозиты в казахстанских банках становятся выгоднее. Недавно мы сообщали о том, что ряд банков повысил проценты по срочным, несрочным и сберегательным вкладам. Самая высокая ставка теперь достигает 20,5%. Это повлияло и на среднерыночную ставку по привлеченным депозитам, которая заметно выросла.