Асфальт на песке: во что превращается «Инициативный бюджет», когда за дорогой стоит бутылка масла

На кадрах — дорога, о которой жители одной из махаллей, судя по всему, мечтали не один год. Люди добились победы, возможно, не без традиционной покупки голосов, но в итоге получили асфальт, уложенный прямо на неподготовленный грунт — без соблюдения элементарных технологий.
Результат закономерен: покрытие крошится и ломается буквально на глазах. И очевидно, что долго такая дорога не прослужит.
Мы уже не раз писали о порочной практике проведения этого конкурса. Если жители вынуждены бороться за то, чтобы в их махалле построили дорогу, отремонтировали спортзал или привели в порядок школьные туалеты — это приговор местной власти и махаллинским комитетам. Либо они не в состоянии грамотно распределять бюджет, либо распределяют его вполне «грамотно», но в правильные карманы.
Отдельная проблема — сама культура голосования. Когда люди понимают, что для победы нужно «помочь» избирателю бутылкой масла или пакетом сахара, это плохой фундамент для демократии. Сегодня — масло за дорогу. А завтра что — места в парламенте за коробку с продуктами?
Но, пожалуй, главный вопрос — контроль качества. Сейчас невозможно достоверно установить, где и когда именно было снято это видео. Однако разве это повод не проводить системный аудит? Почему бы Счётной палате или Министерству экономики и финансов не усилить проверки уже реализованных проектов, оценить качество выполненных работ и реальную удовлетворённость жителей? Что-то подсказывает, что поводов для отчётов «всё отлично» может оказаться не так много.
Если чиновники уверены, что проект должен существовать, значит, необходимо выработать новые жёсткие и прозрачные механизмы контроля исполнения. Иначе хорошая идея — дать людям возможность влиять на развитие своих махаллей — рискует окончательно увязнуть в песке вместе с тем самым асфальтом.
Напомним, что 20 февраля завершился этап подачи заявок в рамках конкурса. Граждане представили свыше 21 тысячи проектных предложений. Сейчас идёт этап отбора, который продлится до 7 марта. После этого выбранные проекты будут выставлены на голосование.
Хочется верить, что в этот раз внимание уделят не только количеству голосов, но и качеству того, что в итоге получат люди.