Асфальт на песке: во что превращается «Инициативный бюджет», когда за дорогой стоит бутылка масла

Но, пожалуй, главный вопрос — контроль качества. Сейчас невозможно достоверно установить, где и когда именно было снято это видео. Однако разве это повод не проводить системный аудит? Почему бы Счётной палате или Министерству экономики и финансов не усилить проверки уже реализованных проектов, оценить качество выполненных работ и реальную удовлетворённость жителей? Что-то подсказывает, что поводов для отчётов «всё отлично» может оказаться не так много.