Жители Хабаровского края получат больше возможностей для благоустройства дворов

В Хабаровском крае начали собирать идеи для Народной программы. Жителям предлагают высказываться по улучшению дворовых пространств. Депутат Государственной Думы, руководитель Хабаровского реготделения «Единой России» Максим Иванов и первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин проехали по дворам в Краснофлотском районе Хабаровска. Благоустройство территорий у дома осуществляется через форму ТОС (территории общественного самоуправления).
Так, за 4 года жители дома по улице Тихоокеанской привлекли на благоустройство больше 10 млн рублей. Как отметила председатель совета ТОС Светлана Зайченко, в этом году будет реализовано еще 3 проекта. Во дворе установят малые архитектурные формы, спортивную коробку для панна-футбола, водоотводный лоток.
В Хабаровске и крае уже действует несколько рабочих инструментов для привлечения средств на благоустройство, а Народная программа помогает точнее «поймать» запрос людей и усилить его ресурсами.
«Сегодня у жителей есть реальные способы привлечь деньги на благоустройство. Это федеральная программа “Дальневосточные дворы”, краевая программа нашего губернатора Дмитрия Демешина — ТОСы. По поручению мэра Сергея Кравчука действуют муниципальные гранты. А Народная программа Единой России помогает собрать предложения людей, которые не подходят под уже действующие инструменты, и закрепить их в планах — чтобы важные для конкретных домов решения получали финансирование», — отметил Максим Иванов.
Денис Елькин подчеркнул, что город заинтересован в инициативности самих жителей и видит, как проекты «снизу» меняют среду вокруг дома: «Мы призываем хабаровчан активнее участвовать в программах и конкурсах. Когда жители объединяются, получается настоящая красота на придомовых территориях — и это сразу видно по дворам». Также он напомнил, что приём заявок на муниципальные гранты стартует с 10 марта.
Практика Краснофлотского района показывает, что такой подход даёт быстрый и заметный результат. Здесь работают 98 советов ТОС. С 2021 года жители реализовали 83 проекта на сумму 81,6 млн рублей.сего в Хабаровском крае действует 1 946 объединений ТОС. Их число постоянно растет. По этому показателю регион занимает 2 место в ДФО и 5 по России. Ежегодно край направляет 500 млн рублей на конкурсную поддержку.
Завершая встречу с активом ТОСов, Максим Иванов добавил, что ключ к изменениям — в позиции людей: «Можно сколько угодно говорить о программах, но двор меняется тогда, когда соседи берут инициативу в свои руки. Мы со своей стороны готовы помогать — разъяснять условия, сопровождать проекты и добиваться, чтобы предложения жителей попадали в реальные планы благоустройства».