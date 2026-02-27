Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отсутствие интереса инвесторов»: сколько объектов до сих пор не смогли передать в частные руки в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос рассказал, сколько объектов госсобственности, подлежащих приватизации, до сих пор не удалось реализовать, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос мажилисмена Айтуара Кошмамбетова о приватизации объектов государственной и квазигосударственной собственности. Глава кабмина отметил, что в рамках указа президента «О мерах по либерализации экономики» сокращается доля государственного сектора, демонополизируется ряд отраслей и обеспечивается равный доступ к мерам государственной поддержки.

В рамках нового Плана оптимизации реализуются объекты с государственным участием в различных сферах, включая топливно-энергетический комплекс, промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт, связь, оздоровительные, развлекательные, ритуальные и финансовые услуги.

Премьер-министр сообщил, что в рамках Комплексного плана приватизации на 2021−2025 годы реализовано 402 объекта на сумму 977,2 млрд тенге, по 68 объектам приняты решения о реорганизации и ликвидации. Акции АО «НК “Казмунайгаз”», АО «KEGOC» и АО «Air Astana» были выведены на IPO/SPO на суммы 153,9 млрд тенге, 22,6 млрд тенге и 10,6 млрд тенге соответственно.

На сегодняшний день не реализованы более 40 объектов. Основными причинами переноса являются судебные тяжбы, реализация инфраструктурных проектов на территории аэропортов и экологической программы «Таза Қазақстан», а также отсутствие интереса со стороны инвесторов и неблагоприятная рыночная конъюнктура.

Государственная комиссия по модернизации экономики рекомендовала перенести данные активы в новый План оптимизации. Главной целью приватизации является сокращение государственного участия в экономике в сферах с развитой конкуренцией.