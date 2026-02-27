«Отсутствие интереса инвесторов»: сколько объектов до сих пор не смогли передать в частные руки в Казахстане

Премьер-министр сообщил, что в рамках Комплексного плана приватизации на 2021−2025 годы реализовано 402 объекта на сумму 977,2 млрд тенге, по 68 объектам приняты решения о реорганизации и ликвидации. Акции АО «НК “Казмунайгаз”», АО «KEGOC» и АО «Air Astana» были выведены на IPO/SPO на суммы 153,9 млрд тенге, 22,6 млрд тенге и 10,6 млрд тенге соответственно.