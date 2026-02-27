В Сурхандарье запустили 13 проектов стоимостью $741 млн с иностранными инвестициями

Было отмечено, что в прошлом году объем валового регионального продукта области достиг 63,7 трлн сумов. Число крупных промышленных предприятий увеличилось до 30, малых предприятий — до 4820, а объем производства продукции составил 18,8 трлн сумов. Были освоены иностранные инвестиции в размере $2,1 млрд. В 37 стран мира экспортировано продукции и услуг на $483 млн.