В Приморье открыто более 1300 вакансий в строительстве

Особенно остро требуется рабочая сила по профессиям плотника (более 230 вакансий) и бетонщика (около 200 вакансий), отметила директор Кадрового центра «Работа России» Приморского края Марина Фурсова.
Благодаря нацпроекту «Кадры» приморская служба занятости даёт возможность безработным гражданам пройти профессиональное обучение по различным специальностям, в том числе и по профессиям, востребованным на предприятиях строительной отрасли региона.
Для этого достаточно подать заявление на единой цифровой платформе «Работа России», здесь же можно проконсультироваться со специалистом о доступных программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, записаться на интересующий курс.