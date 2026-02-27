Ричмонд
В Приморье открыто более 1300 вакансий в строительстве

В строительной отрасли Приморского края остаются свободными более 1300 рабочих мест. Более 50 компаний региона ищут плотников, бетонщиков, электросварщиков и других специалистов. Опытным работникам предлагают зарплату до 250 тысяч рублей, начинающим — от 65 тысяч, сообщает краевое правительство.

Источник: Reuters

Особенно остро требуется рабочая сила по профессиям плотника (более 230 вакансий) и бетонщика (около 200 вакансий), отметила директор Кадрового центра «Работа России» Приморского края Марина Фурсова.

Благодаря нацпроекту «Кадры» приморская служба занятости даёт возможность безработным гражданам пройти профессиональное обучение по различным специальностям, в том числе и по профессиям, востребованным на предприятиях строительной отрасли региона.

Для этого достаточно подать заявление на единой цифровой платформе «Работа России», здесь же можно проконсультироваться со специалистом о доступных программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, записаться на интересующий курс.