Почему жилье в Алматы дорогое и продолжит расти в цене, рассказала эксперт

Так как свободных земель под застройку в центральных районах практически не осталось, выходом становится реновация жилищного фонда — постройка новых домов вместо старых. Но в таком случае застройщикам приходится тратить в среднем на 20−35% больше денег, чем при строительстве на свободном участке. И это отражается на стоимости новых квартир.