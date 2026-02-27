В Уктуре Комсомольского района построят базу отдыха и гостиничный комплекс

База отдыха «Красивые места» будет построена всего в двух километрах от поселка на берегу горной реки. Комплекс сделают круглогодичным с широким спектром услуг для гостей всех возрастов. Здесь появятся 10 домов для размещения гостей. Территорию облагородят детскими площадками, беседками и зонами отдыха с малыми архитектурными формами. Строительство базы займет от 2 до 4 лет.