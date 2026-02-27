Ричмонд
В Уктуре Комсомольского района построят базу отдыха и гостиничный комплекс

Отдыхать на берегу горной реки можно будет круглый год.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольском районе Хабаровского края планируют развивать туристический потенциал поселка Уктур. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», инвесторы представили два масштабных проекта — создание базы отдыха «Красивые места» и реконструкцию здания бывшей школы под гостиничный комплекс.

База отдыха «Красивые места» будет построена всего в двух километрах от поселка на берегу горной реки. Комплекс сделают круглогодичным с широким спектром услуг для гостей всех возрастов. Здесь появятся 10 домов для размещения гостей. Территорию облагородят детскими площадками, беседками и зонами отдыха с малыми архитектурными формами. Строительство базы займет от 2 до 4 лет.

В самом же Уктуре современным гостиничным комплексом станет здание бывшей начальной школы. Завершить работы намерены к 2027 году. После реставрации здесь откроется гостиница на 14 номеров с кафе и банкетным залом. Инвестор доработает проект с учетом архитектурных особенностей здания, обеспечить техническое оснащение и сформировать высокие стандарты сервиса.

— Мы с большим вниманием относимся к инициативам, которые позволяют раскрыть туристический потенциал отдаленных, но привлекательных с точки зрения природы территорий, — отметили в министерстве туризма Хабаровского края.