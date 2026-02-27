В Прикамье расселением аварийного жилья займется новый региональный оператор

В функционал нового регионального оператора войдут функции застройщика, технического заказчика по строительству многоквартирных домов на территории муниципальных образований для обеспечения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Компания также займется предоставлением жилых помещений в рамках реализации других программ.