В Прикамье расселением аварийного жилья займется новый региональный оператор

В Прикамье создадут ООО «Региональный оператор жилищного строительства Пермского края». Взнос краевых властей в уставной капитал государственной компании предусмотрен изменениями в Пермского края на 2026−2028 годы.
В функционал нового регионального оператора войдут функции застройщика, технического заказчика по строительству многоквартирных домов на территории муниципальных образований для обеспечения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Компания также займется предоставлением жилых помещений в рамках реализации других программ.
Взнос краевых властей в уставной капитал Региональный оператор жилищного строительства в 2026 году составит 250 млн руб.
В Пермском крае за прошедший год из аварийного жилья переехали более шести тысяч человек. В регионе расселили более 106 тыс. кв. метров.