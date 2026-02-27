Омский бизнес предупредили об усилении борьбы с нелегальной занятостью

По итогам 2025 года в регионе выявили более 9 тысяч признаков нелегальной занятости. Анализировали зарплаты ниже МРОТ, отклонения от среднеотраслевых показателей, массовую работу с самозанятыми. Однако претензии подтвердились только в девяти случаях. Заявлено, что система пока работала в мягком режиме — без карательной логики, с акцентом на выявление и анализ.