Омский бизнес предупредили об усилении борьбы с нелегальной занятостью

На площадке Общественной палаты Омской области обсудили одну из самых болезненных для предпринимательского сообщества тем — нелегальную занятость. В дискуссии участвовали представители бизнеса, Управления ФНС, Гострудинспекции, Минтруда и Минэкономразвития региона. Модератором выступил председатель омской «Опоры России» Александр Дерябин.
По итогам 2025 года в регионе выявили более 9 тысяч признаков нелегальной занятости. Анализировали зарплаты ниже МРОТ, отклонения от среднеотраслевых показателей, массовую работу с самозанятыми. Однако претензии подтвердились только в девяти случаях. Заявлено, что система пока работала в мягком режиме — без карательной логики, с акцентом на выявление и анализ.
Однако анонсированы изменения в 2026 году. В декабре 2025-го правительство РФ утвердило план структурных изменений экономики до 2030 года, где впервые появился отдельный блок по «обелению»: сокращение теневой занятости, снижение доли наличного оборота, усиление ответственности.
«Планы по выявлению нелегальной занятости региональному Минтруду в текущем году повышены почти вдвое — до 16,5 тысячи. Наибольшее внимание уделяется торговле, строительству, клинингу и перевозкам», — прозвучало на заседании.
Отдельно участники обсудили работу с самозанятыми. По итогам встречи стороны договорились о ряде мер. Минтруду предложат кандидатуры для включения в межведомственную комиссию по выявлению признаков нелегальной занятости. Также в критерии социально ответственного бизнеса планируют включить условие об отсутствии предприятия в реестре работодателей с подтвержденными фактами нарушений.
Ряд инициатив, требующих изменения федерального законодательства, направят сенаторам и депутатам Госдумы от Омской области.