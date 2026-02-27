Омск и Новосибирск вошли в лидеры по строительству складов за год

Омская и Новосибирская области вошли в число лидеров России по объёму ввода качественной складской недвижимости по итогам 2025 года. Омск занял второе место после Екатеринбурга: за год здесь построили 283 тыс. кв. м складов — это 7,9% от общего объёма ввода в регионах. Новосибирск стал четвёртым благодаря вводу 245 тыс. кв. м (доля 6,2%). Об этом сообщает «Коммерсант».