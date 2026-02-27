Омск и Новосибирск вошли в лидеры по строительству складов за год

Омская и Новосибирская области вошли в число лидеров России по объёму ввода качественной складской недвижимости по итогам 2025 года. Омск занял второе место после Екатеринбурга: за год здесь построили 283 тыс. кв. м складов — это 7,9% от общего объёма ввода в регионах. Новосибирск стал четвёртым благодаря вводу 245 тыс. кв. м (доля 6,2%). Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным аналитиков, на пять регионов — Екатеринбург, Омск, Воронеж, Новосибирск и Краснодар — пришлось около 35% всего ввода складов в регионах России за 2025 год. Среди крупнейших объектов, сданных в прошлом году, эксперты выделили омский склад федерального логистического оператора «Сберлогистика» в логистическом парке «Солнечный» площадью 155 тысяч квадратных метров.
В Новосибирске одним из заметных проектов стал новый склад Wildberries для приёма поставок сверхгабаритных товаров площадью более 10 тысяч квадратных метров. По итогам 2025 года общий объём качественных складских площадей классов А и В в Новосибирске достиг 1,9 миллиона квадратных метров, в Омске — 560 тысяч квадратных метров, в Красноярске — 394 тысячи квадратных метров.