Более 900 компаний подали в суд на США из-за пошлин Трампа

Накануне сообщалось, что администрация США рассматривает новые механизмы введения тарифов после того, как Верховный суд отменил большинство действовавших ограничений. Потенциально новые меры могут затронуть аккумуляторы большой емкости, чугунные и железные фитинги, пластиковые трубы, промышленную химию, а также оборудование для электросетей и телекоммуникаций.