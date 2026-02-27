Более 900 компаний подали в суд на США из-за пошлин Трампа

Более 900 компаний обратились в суд с исками к властям США после отмены Верховным судом страны ряда торговых пошлин, введенных при президенте Дональде Трампе. Об этом 26 февраля сообщает газета Financial Times.
По данным издания, бизнес требует вернуть средства, которые были выплачены в виде пошлин на импорт товаров из разных стран. Массовые обращения в суд, как отмечает газета, создают новую волну нестабильности вокруг тарифной политики администрации.
Financial Times пишет, что судебные разбирательства могут поставить под угрозу один из источников доходов бюджета, на который ранее рассчитывал Трамп для финансирования различных программ.
Накануне сообщалось, что администрация США рассматривает новые механизмы введения тарифов после того, как Верховный суд отменил большинство действовавших ограничений. Потенциально новые меры могут затронуть аккумуляторы большой емкости, чугунные и железные фитинги, пластиковые трубы, промышленную химию, а также оборудование для электросетей и телекоммуникаций.
21 февраля Трамп заявил о повышении ранее введенных импортных пошлин с 10 до 15%. В тот же день европейские предприниматели выразили обеспокоенность возможной отменой действующих тарифов и последствиями для рынка.
