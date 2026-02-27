Расширение верфи «Эмпериум» в Ленобласти перенесли на несколько лет

Предприятие рассчитывало к I кварталу текущего года возвести два новых корпуса общей площадью 19 тыс. кв. м. Один должен был быть производственный, второй — административно-бытовой. Расширение верфи позволило бы в два раза нарастить мощность завода до 25 электрических судов в год.