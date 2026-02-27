Омская область меняет правила игры для инвесторов

Заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко сообщил в пятницу, 27 февраля 2026 года, что провел заседание рабочей группы Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе Омской области.
«Продолжаем системную работу по внедрению в регионе “Сквозного инвестиционного потока”. Наша цель — сократить и упростить процедуры, которые проходят инвесторы, и обеспечить достижение серьезных целевых показателей к 2027 и 2030 годам», — отметил Шпиленко.
Сообщается, что на заседании были рассмотрены карточки проектов по оптимизации процедур, связанных с:
подключением к сетям водоснабжения и водоотведения — установили срок не более 35 рабочих дней вместо 44;подключением объектов капитального строительства к сетям газораспределения (оптимизация услуги по заключению договора) — установили срок не более 40 рабочих дней вместо 50;подключением объектов капитального строительства к сетям газораспределения (оптимизация шага по выполнению проектно-сметных работ) — не более 132 рабочих дней вместо 180;оптимизацией услуги по осмотру объекта и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — не более 5 рабочих дней вместо 80.
Шпиленко подчеркнул, что важно подойти к вопросу не формально, а реально устранить избыточные требования и повысить прозрачность процедур для бизнеса и сократить сроки. Он также сообщил о договоренности, что дорожные карты оптимизации работы муниципалитетов и ресурсников будут учитывать опыт инвесторов, которые внесли свои ценные предложения.
Отметим, что не поясняется, каким образом планируется внедрять новые лимиты по срокам.