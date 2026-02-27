Иркутская область поднялась на 12 место в рейтинге инновационности регионов в АПК

Рейтинг разработан Россельхозбанком. По итогам 2025 года Иркутская область поднялась на 16 пунктов и заняла 12 место. Уровень технологичности сельского хозяйства региона эксперты оценили на 47,6%. Годом ранее область была на 28 месте с интегральным рейтингом 39,8%, уточняет пресс-служба Правительства региона.
Эксперты связывают рост позиции Приангарья с увеличением затрат региона на инновационную деятельность, поддержкой молодых специалистов и ростом числа технологичных стартапов в АПК. Работа по этим направлениям ведется, в том числе — в рамках реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», направленного на развитие агропромышленного комплекса и его технологической независимости, а также обеспечение отрасли профессиональными кадрами.
Анализ инновационности регионов проведен на основе статистической информации из открытых официальных источников. Рассматривались показатели 50-ти ведущих субъектов страны с максимальным значением ВРП в агропромышленном комплексе. Оценка субъектов осуществлялась по четырем ключевым показателям: «Инновации», «Меры поддержки отрасли», «Работа с молодыми специалистами» и «Производственная деятельность».
Участие в мероприятии по обсуждению результатов рейтинга приняла первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова. Она подчеркнула: Минсельхоз России продолжает работу по созданию условий для масштабирования инноваций, расширения инструментов поддержки и формирования единой экосистемы технологического развития агропромышленного комплекса.
Как сообщила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова, в 2025 году, как и при составлении рейтинга в 2024 году отдельное внимание уделялось вопросам работы регионов с молодыми специалистами и использованию цифровых платформ. «Россельхозбанк реализует широкий перечень специальных программ поддержки агротехстартапов и идей в финтехе — от льготного кредитования до студенческих акселераторов. Это помогает превращать идеи молодых талантов в реальные проекты, повышающие технологичность АПК и способствующие развитию сельского хозяйства», — сказала Наталья Баркова.
Напомним, что рейтинг инновационности регионов Российской Федерации выпускается ежегодно с 2023 года.