Иркутская область поднялась на 12 место в рейтинге инновационности регионов в АПК

Как сообщила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова, в 2025 году, как и при составлении рейтинга в 2024 году отдельное внимание уделялось вопросам работы регионов с молодыми специалистами и использованию цифровых платформ. «Россельхозбанк реализует широкий перечень специальных программ поддержки агротехстартапов и идей в финтехе — от льготного кредитования до студенческих акселераторов. Это помогает превращать идеи молодых талантов в реальные проекты, повышающие технологичность АПК и способствующие развитию сельского хозяйства», — сказала Наталья Баркова.