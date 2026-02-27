Ричмонд
В Ташкенте запускают масштабную модернизацию транспорта: обещают «умные» светофоры и порядок с парковками

Vaib.uz (новости Узбекистана. 27 февраля). В столице стартуют крупные работы по модернизации транспортной системы. Об этом сообщила руководитель Администрации президента Саида Мирзиёева.

Источник: Vaib.Uz

По её словам, специально созданный Центр организации дорожного движения накануне провёл презентацию, посвящённую решению одной из самых болезненных проблем Ташкента — пробок. Также были представлены подходы к улучшению экологической ситуации и к выстраиванию более эффективного контроля за работой общественного транспорта.

«Мне доложили, что начинается большая работа по установке умных светофоров, нанесению грамотной разметки на дорогах и организации правильной работы парковок. Надеюсь, что хоким города и его команда приложат все усилия для выполнения этого постановления в полном объёме. Я также буду контролировать ход исполнения этих задач», — отметила Саида Мирзиёева.

«Желаю команде успеха в этом очень важном и нужном для города проекте», — добавила она.

Судя по всему, речь идёт о внедрении современных решений, которые должны сделать движение в городе более управляемым и предсказуемым. В числе приоритетов — оптимизация транспортных потоков, снижение заторов на ключевых магистралях, а также повышение дисциплины парковки.

Ожидается, что модернизация должна не только сократить время в пути для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, но и снизить нагрузку на экологию за счёт более эффективной организации движения.