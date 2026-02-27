В Ташкенте запускают масштабную модернизацию транспорта: обещают «умные» светофоры и порядок с парковками

«Мне доложили, что начинается большая работа по установке умных светофоров, нанесению грамотной разметки на дорогах и организации правильной работы парковок. Надеюсь, что хоким города и его команда приложат все усилия для выполнения этого постановления в полном объёме. Я также буду контролировать ход исполнения этих задач», — отметила Саида Мирзиёева.