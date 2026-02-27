Суд обязал совхоз под Чанами установить пожарную сигнализацию на складах зерна

Чановский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал совхоз оборудовать склады для хранения зерна пожарной сигнализацией. Нарушения не устранялись почти два года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.