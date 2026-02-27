Ричмонд
Суд обязал совхоз под Чанами установить пожарную сигнализацию на складах зерна

Предприятие с апреля 2023 года игнорировало предписания МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Чановский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал совхоз оборудовать склады для хранения зерна пожарной сигнализацией. Нарушения не устранялись почти два года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

С апреля 2023 года организация не исполняла предписания органов пожарного надзора. Здания, где хранится зерно, не были оснащены сигнализацией, что ставило под угрозу безопасность людей и сохранность продукции.

В суде представители предприятия не отрицали нарушений и пояснили, что работы запланированы на 2026 год.

Суд обязал совхоз устранить нарушения в течение шести месяцев после вступления решения в силу.