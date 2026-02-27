В Омске распределили 121 квартиру для жителей аварийных домов

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, квартиры в домах на улице Владимира Жоги в микрорайоне «Зелёная река» передадут новосёлам в рамках Масштабного инвестиционного проекта (МИП) Омской области. По этой же программе распределят квадратные метры в новостройках, расположенных в микрорайонах «Кварталы Драверта» и «Амур-2».