В Омске распределили 121 квартиру для жителей аварийных домов

В Омске департамент жилищной политики провёл жеребьёвку по распределению квартир в новостройках, расположенных в новых жилых комплексах Левобережья. Жильё предназначено для собственников помещений в аварийных домах по адресам: ул. 20 лет РККА, 21; ул. Хлебная, 23; ул. Иртышская, 25 и 40; ул. Школьная, 5; ул. Комбинатская, 3; ул. Лесокомбинатская, 13; пер. Комбинатский, 12.
Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, квартиры в домах на улице Владимира Жоги в микрорайоне «Зелёная река» передадут новосёлам в рамках Масштабного инвестиционного проекта (МИП) Омской области. По этой же программе распределят квадратные метры в новостройках, расположенных в микрорайонах «Кварталы Драверта» и «Амур-2».
Всего по итогам жеребьёвки и в рамках МИПа будет распределено 121 жилое помещение.