В Омске сварщику предлагают зарплату до 220 тысяч рублей

Омское предприятие «Теплоэнергомонтаж» разместило вакансию мастера по сварке с опытом работы от трёх лет. Как указано в объявлении на портале «Работа России», специалисту готовы платить от 180 до 220 тысяч рублей в месяц.
В обязанности сотрудника входит монтаж и ремонт энергетического оборудования, а также строгое соблюдение технологии сварки металла. При этом наличие профильного образования работодателем не требуется — главное условие связано именно с опытом. График работы заявлен как полный рабочий день.
Компания «Теплоэнергомонтаж» основана в 2004 году. Учредителями указаны Анна Кривошеева и Борис Гринберг (у каждого по 50%), директор — Игорь Половников. По данным на конец 2024 года чистая прибыль предприятия составила 22 тысячи рублей.